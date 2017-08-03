Медведев вышел во второй круг турнира ATP в Вашингтоне

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ТАСС, 3 августа. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Стива Джонсона во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд - $2 млн).
21-летний россиянин победил соперника со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
В четвертьфинале Медведев встретится с Грегором Димитровым из Болгарии, "посеянным" на турнире под четвертым номером.
Турнир в Вашингтоне завершится 6 августа.