Министр: екатеринбургские бассейны оказались не готовы к проведению Кубка Попова

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Министр: екатеринбургские бассейны оказались не готовы к проведению Кубка ПоповаСпорт 3 августа, 9:55
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Спортивная инфраструктура Екатеринбурга оказалась не готова к проведению Кубка четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова среди детей. Об этом ТАСС сообщил областной министр спорта Леонид Рапопорт.
Ранее сообщалось о переносе Кубка Попова из Екатеринбурга в Казань. Он пройдет в декабре 2017 года.
"В Свердловской области есть 260 бассейнов, из них 74 - 25-метровых, 8 - 50-метровых. Конечно, они не новые. Мы инициировали проведение Кубка Попова, он стал очень мощным и, к сожалению, у нас есть некоторые условия, которые пока не позволяют проводить его", - сказал Рапопорт.
Он добавил, что свердловские власти сейчас рассматривают несколько проектов по строительству новых спортивных объектов, в частности, Дворца водных видов спорта и пятидесятиметрового бассейна, который будет адаптирован под паралимпийцев и сурдлимпийцев. "С реализацией этих проектов мы сможем вернуть в Екатеринбург Кубок Попова", - добавил Рапопорт.
Кубок Попова первый раз был разыгран в 2008 году среди детей в возрасте от 12 до 14 лет. В 2009-м соревнования получили статус всероссийских. Традиционно они проходили в бассейне "Юность" в Екатеринбурге, приспособленном для проведения состязаний такого уровня.
Попов - советский и российский пловец, четырехкратный олимпийский чемпион (по два раза в Барселоне в 1992 году и в Атланте в 1996 году) и шестикратный чемпион мира.