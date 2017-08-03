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Восемь сенаторов США попросили ФИФА провести расследование условий труда на аренах ЧМ-2018

Спорт
3 августа, 11:08 UTC+3 ТАСС

Поводом для письма стали сообщения об эксплуатации северокорейских рабочих на стройках объектов чемпионата мира 2018 года

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Стадион в Санкт-Петербурге на Крестовском острове

Стадион в Санкт-Петербурге на Крестовском острове

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Сенаторы США обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА) с письмом, в котором призвали провести расследование из-за сообщений об эксплуатации северокорейских рабочих на стройках объектов чемпионата мира 2018 года. Текст письма опубликован на официальном сайте Сената США.

В мае английская газета Guardian опубликовала статью, в которой утверждается, что при строительстве стадиона "Санкт- Петербург" были допущены некоторые нарушения условий труда строителей, возводивших арену. В частности, издание утверждает, что главы четырех футбольных федераций (Швеции, Дании, Норвегии и Исландии) написали письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино в связи с обеспокоенностью условиями труда северокорейских рабочих при строительстве арены в Санкт- Петербурге. Издание также привело ответ главы ФИФА, в котором отмечается, что инспекция в прошлом году установила факты использования на стройке санкт-петербургского стадиона рабочих из КНДР, но проверка ФИФА в марте 2017 года установила, что таких случаев больше нет.

Сенаторы США в своем письме призвали ФИФА озаботиться правами человека на стройках объектов чемпионата мира. "Как организация, способная повлиять на жизнь миллиардов болельщиков, спортсменов и рабочих во всем мире, ФИФА должна соответствовать своим обязательствам в области прав человека, - говорится в письме, подписанном группой из восьми сенаторов, которую возглавил старший член Комитета по иностранным делам Сената Боб Менендес. - Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым моментом этих обязательств. Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самых уязвимых людей на планете".

После опубликованной статьи в ФИФА заявили, что граждане КНДР не работают на строительстве объектов чемпионата мира и если доказательства этого будут найдены, то организация в рамках своей системы мониторинга предпримет необходимые меры для решения данной проблемы. В свою очередь, вице-премьер-РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко заявил ТАСС, что работы на стадионах ЧМ-2018 ведутся в соответствии с требованиями ФИФА, а некоторые зарубежные СМИ специально устраивают негативную информационную кампанию вокруг турнира. В "Метрострое", являющимся последним генеральным подрядчиком строительства стадиона "Санкт-Петербург", заверили ТАСС, что компания не привлекала северокорейских рабочих.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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