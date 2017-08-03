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Рапопорт: свердловские спортсмены без сбоев готовятся к Паралимпиаде-2018

Спорт
3 августа, 11:20 UTC+3 ТАСС

Как рассказал ТАСС областной министр спорта, ежегодно растет количество уральцев, которые занимаются в группах высшего спортивного совершенствования

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ТАСС, 3 августа. Спортсмены Свердловской области без сбоев готовятся к Паралимпийским играм, которые пройдут в Пхёнчхане (Южная Корея) с 9 по 18 марта 2018 года. Об этом в четверг ТАСС сообщил областной министр спорта Леонид Рапопорт.

"Паралимпийцы без сбоев проходят целенаправленную подготовку к предстоящей Паралимпиаде. Отрадно, что ежегодно растет количество уральцев, которые занимаются в группах высшего спортивного совершенствования, и растут результаты. Мы очень хорошо работаем со спонсорами, инвесторами, конечно, вопросы есть, но мы движемся вперед", - сказал Рапопорт.

Он добавил, что свердловские паралимпийцы, которые пройдут все отборы, примут участие в Паралимпиаде - 2018 в составе национальной сборной.

7 августа Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России, что стало причиной недопуска всех российских спортсменов до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение МПК, принятое по итогам расследования фактов из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена.

В конце ноября МПК выдвинул требования в отношении ПКР, после выполнения которых тот может вернуть себе членство в международной организации. Внутри самого МПК была создана рабочая группа, которая получила полномочия контролировать ход выполнения этих требований.

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