Россиянин Пригода вышел в финал этапа Кубка мира в плавании на 100 м брассом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Россиянин Кирилл Пригода вышел в финал первого этапа Кубка мира по плаванию на короткой воде на 100 м брассом, проходящего в Москве.

Обладатель двух бронзовых наград чемпионата мира - 2017 Пригода с результатом 57,91 секунды стал вторым в квалификации, с третьим временем в финал вышел Андрей Николаев (58,08). Чемпион мира - 2017 Антон Чупков (58,60) и Рустам Гадиров (59,05) квалифицировались в финал с пятым и шестым результатом. На дистанции 50 м баттерфляем россияне Олег Костин (22,70) и Никита Королев (22,94) вышли в финал вторым и третьим соответственно. В плавании на 50 м на спине из россиянок отбор прошли Мария Каменева (вторая - 26,83) и серебряный призер ЧМ-2017 Анастасия Фесикова (шестая - 27,35).

Бронзовый призер ЧМ-2017 Григорий Тарасевич был вторым в квалификации на 200 м на спине (1.52,56), Дмитрий Мальцев - третьим (1.53,32). На 100 м комплексным плаванием Сергей Фесиков со вторым временем вышел в финал (52,41), бронзовый призер ЧМ-2017 Владимир Морозов - с пятым (52,71). Мария Темникова (2.22,77) и Дарья Чикунова (2.24,36) прошли отбор третьей и четвертой соответственно на 200 м брассом.

На 200 м комплексным плаванием квалификацию выиграла трехкратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира венгерка Катинка Хоссу (2.07,30), шестой отбор прошла россиянка Кристина Вершинина (2.12,85).

Финалы в данных видах состоятся позднее в четверг.

Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве с 2 по 3 августа.