Голландка ван Дейк победила на ЧЕ в гонке с раздельным стартом

ТАСС, 3 августа. Голландская спортсменка Эллен ван Дейк заняла первое место в гонке с раздельным стартом на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в датском Хернинге.

Ван Дейк преодолела дистанцию 31,5 км за 40 минут 33 секунды. Второй стала бельгийка Анн-Софи Дюйк (58 секунд отставания), третьей - еще одна голландка Анна ван дер Брегген (+1.04).

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Ольга Забелинская стала восьмой (+2.28).

Чемпионат Европы проходит с 2 по 6 августа.