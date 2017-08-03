Голландка ван Дейк победила на ЧЕ в гонке с раздельным стартом

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ТАСС, 3 августа. Голландская спортсменка Эллен ван Дейк заняла первое место в гонке с раздельным стартом на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в датском Хернинге.
Ван Дейк преодолела дистанцию 31,5 км за 40 минут 33 секунды. Второй стала бельгийка Анн-Софи Дюйк (58 секунд отставания), третьей - еще одна голландка Анна ван дер Брегген (+1.04).
Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Ольга Забелинская стала восьмой (+2.28).
Чемпионат Европы проходит с 2 по 6 августа.