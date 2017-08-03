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Голландка ван Дейк победила на ЧЕ в гонке с раздельным стартом

Спорт
3 августа, 12:45 UTC+3 ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Ольга Забелинская стала восьмой

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Эллен ван Дейк

Эллен ван Дейк

© EPA/VASSIL DONEV, архив

ТАСС, 3 августа. Голландская спортсменка Эллен ван Дейк заняла первое место в гонке с раздельным стартом на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который проходит в датском Хернинге.

Ван Дейк преодолела дистанцию 31,5 км за 40 минут 33 секунды. Второй стала бельгийка Анн-Софи Дюйк (58 секунд отставания), третьей - еще одна голландка Анна ван дер Брегген (+1.04).

Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Ольга Забелинская стала восьмой (+2.28).

Чемпионат Европы проходит с 2 по 6 августа.

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