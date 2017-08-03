Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. 41-летний спортсмен провел на профессиональном ринге 69 боев, в которых одержал 64 победы при пяти поражениях. В 2000-04 и 2006-15 гг Кличко владел поясами чемпиона мира в тяжелом весе по различным версиям.

ТАСС вспоминает самые значимые бои в 20-летней профессиональной карьере Владимира Кличко.

14 октября 2000 года. Кельн, Германия. Бой с Крисом Бердом (США) за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Победа решением судей.

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Профессиональную карьеру Владимир Кличко начал в 1996 году - после завоевания титула олимпийского чемпиона в американской Атланте. За четыре года он провел 35 профессиональных боев, проиграв лишь американцу Россу Пьюрити в Киеве. Более опытный 30-летний Берд в апреле 2000 года победил старшего брата Владимира - Виталия Кличко, завоевав чемпионский пояс WBO.

Для Владимира это была первая возможность завоевать чемпионский титул, и он ее использовал, победив Берда по очкам и отомстив за брата.

8 марта 2003 года. Ганновер, Германия. Бой с Корри Сандерсом (ЮАР). Защита титула чемпиона мира WBO. Поражение техническим нокаутом во втором раунде.

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За два с половиной года Кличко защитил свой титул пять раз, войдя в число звезд мирового бокса. Бой против 37-летнего Сандерса особых опасений не вызывал, но Кличко недооценил противника, в чем сам потом и признавался. Южноафриканец в конце первого раунда несколько раз пробил защиту Кличко левой, и украинца спас от нокаута лишь гонг. Однако во втором раунде все было кончено - после четвертого за пять минут боя нокдауна Кличко судья остановил бой.

Корри Сандерс через год проиграл Виталию Кличко, а своего пояса лишился еще раньше - в результате конфликта с WBO. В 2012 году Сандерс погиб в результате вооруженного нападения на ресторан в Претории.

10 апреля 2004 года. Лас-Вегас, США. Бой с Леймоном Брюстером (США) за вакантный титул чемпиона мира WBO. Поражение техническим нокаутом после 5-го раунда.

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После поражения от Сандерса Кличко легко победил двух проходных соперников и получил шанс вернуть себе чемпионский пояс. Брюстер был вполне ему по силам, что и подтвердили первые четыре раунда, проходившие при полном преимуществе Кличко. Однако в пятом раунде силы неожиданно оставили украинского боксера. Брюстер стал избивать Кличко, который после гонга без сил упал на настил.

Адвокаты Кличко пытались доказать, что Владимир был отравлен, однако Атлетическая комиссия штата Невада не нашла никаких нарушений и проблем со здоровьем у Кличко. В любом случае, исход боя остается загадкой - как за такое короткое время боксер мог резко выбиться из сил.

7 июля 2007 года Кличко взял реванш у Брюстера, победив его при защите своих титулов чемпиона мира по версиям IBF и IBO, которые завоевал в повторном бою с Бердом годом ранее.

23 февраля 2008 года. Нью-Йорк, США. Объединительный бой с Султаном Ибрагимовым (Россия) за титулы чемпиона мира WBO и Международной боксерской федерации (IBF). Победа по очкам.

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В бою с 33-летним Ибрагимовым Кличко, который был на год моложе, вернул себе и титул по версии Всемирной боксерской организации. Владимир Кличко победил в своем стиле, используя преимущество в росте и размахе рук и за счет джеба не позволяя сопернику приблизиться к себе. Зрелищным этот поединок не получился, однако Кличко не дал усомниться в своем преимуществе.

Ибрагимов же после этого поражения завершил профессиональную карьеру.

2 июля 2011 года. Гамбург, Германия. Объединительный бой с Дэвидом Хэем (Великобритания) за титулы чемпиона мира IBF и WBO, а также суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Победа по очкам.

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Через три года Владимир Кличко завоевал еще один чемпионский титул - по версии WBA, победив в долгожданном поединке Дэвида Хэя. Техничный и подвижный британец старался переиграть Кличко на дистанции, однако бой снова прошел под диктовку Кличко. Судьи единогласно приняли решение в его пользу, однако зрители во многом были разочарованы - ожидаемого яркого боя не получилось.

5 октября 2013 года. Москва. Бой с Александром Поветкиным (Россия). Защита титулов чемпиона мира IBF и WBO и суперчемпиона мира WBA. Победа единогласным решением судей.

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Бой Поветкина с украинским чемпионом мира ожидался на протяжении нескольких лет, однако по разным причинам откладывался. Наконец, 34-летний российский тяжеловес получил шанс сразиться с Кличко, однако проиграл по всем статьям. Сделав ставку на ближний бой, Поветкин так и не смог толком приблизиться к Кличко, который вновь использовал свое преимущество в росте и размахе рук.

Любимый Кличко джеб не позволял Поветкину достать украинца, и Кличко в 15-й раз защитил чемпионский титул, получил рекордный гонорар в $17,4 млн, а заодно нанес Поветкину первое поражение в его профессиональной карьере.

29 апреля 2017 года. Лондон, Великобритания. Бой с Энтони Джошуа (Великобритания) за титулы чемпиона мира IBF и суперчемпиона мира WBA. Поражение техническим нокаутом в 11-м раунде.

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В 2015 году Кличко проиграл свои титулы в бою с британцем Тайсоном Фьюри и попытался вернуть их в бою с Джошуа. Джошуа владел поясом чемпиона мира IBF, тогда как титул суперчемпиона WBA стал вакантным ввиду отказа Фьюри от реванша с Кличко.

Бой прошел в присутствии 90 тысяч зрителей на стадионе "Уэмбли". 27-летний Джошуа представлял новое поколение тяжеловесов и не уступал Владимиру ни в росте (по 198 см), ни в размахе рук. И хотя Кличко провел один из самых зрелищных боев в карьере, в 6-м раунде даже отправив соперника в нокдаун, в итоге 13-летняя разница в возрасте сказалась. Кличко, которому за 20 лет карьеры редко приходилось проводить столь напряженные и динамичные бои, в 11-м раунде пропустил тяжелый апперкот и угодил в нокдаун, оправиться от которого так и не сумел.

Реванш Кличко и Джошуа мог собрать очень серьезную кассу, однако Владимир в итоге решил завершить карьеру, оставив свои чемпионские титулы более молодому сопернику.

Евгений Трушин