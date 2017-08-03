Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участников ЧМ-2018 разместят в подмосковных отелях, подключенных к "Безопасному региону"

Спорт
3 августа, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, в регионе насчитывается 595 официально зарегистрированных отелей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подмосковные гостиницы, которые намериваются размещать сборные, участвующие в чемпионате мира по футболу 2018 года, должны пройти сертификацию, а также установить систему "Безопасный регион". Об этом сообщила журналистам в четверг министр культуры Московской области Оксана Косарева.

"Те гостиницы, которые принимают команды, обязательно классифицируются. Там устанавливается система "Безопасный регион". Остальные гостиницы сейчас самостоятельно принимают решение по подключению к системе", - сказала Косарева.

По словам министра, в Московской области насчитывается 595 официально зарегистрированных отелей, а вместе с неофициальными - больше тысячи. "Всего из данного числа классифицированы 92 гостиницы. В этих официальных гостиницах и отелях имеется порядка 85 тыс. единиц номерного фонда единовременного размещения", - сказала она.

На данный момент власти отмечают высокий спрос на гостиничные номера, располагающиеся в пределах 30 км от Москвы. "Там места в гостиницах очень быстро заканчиваются, поэтому следующий этап подразумевает размещение в гостиницах до 60-70 км от Москвы", - заключила министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
8
Сборная России обыграла команду Белоруссии в матче этапа Евролиги по пляжному футболу
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тела погибших в Абхазии россиянок отправят в Петербург в ближайшие дни
2
Минздрав Абхазии обнародовал список пострадавших в результате взрывов россиян
3
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
4
Ливни и ураганный ветер на Северо-Западе РФ привели к жертвам и техногенным авариям
5
Доктор Стальной Молот: самые памятные бои в карьере Владимира Кличко
6
Время в пути скорого поезда Калининград - Москва может быть сокращено на 7 часов
7
Трамп призвал "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама