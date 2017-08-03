Участников ЧМ-2018 разместят в подмосковных отелях, подключенных к "Безопасному региону"

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Подмосковные гостиницы, которые намериваются размещать сборные, участвующие в чемпионате мира по футболу 2018 года, должны пройти сертификацию, а также установить систему "Безопасный регион". Об этом сообщила журналистам в четверг министр культуры Московской области Оксана Косарева.
"Те гостиницы, которые принимают команды, обязательно классифицируются. Там устанавливается система "Безопасный регион". Остальные гостиницы сейчас самостоятельно принимают решение по подключению к системе", - сказала Косарева.
По словам министра, в Московской области насчитывается 595 официально зарегистрированных отелей, а вместе с неофициальными - больше тысячи. "Всего из данного числа классифицированы 92 гостиницы. В этих официальных гостиницах и отелях имеется порядка 85 тыс. единиц номерного фонда единовременного размещения", - сказала она.
На данный момент власти отмечают высокий спрос на гостиничные номера, располагающиеся в пределах 30 км от Москвы. "Там места в гостиницах очень быстро заканчиваются, поэтому следующий этап подразумевает размещение в гостиницах до 60-70 км от Москвы", - заключила министр.