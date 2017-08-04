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Международный турнир по смешанным единоборствам пройдет в Донецке 26 августа

Спорт
4 августа, 17:03 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 4, августа. /ТАСС

В рамках турнира пройдут девять боев с участием спортсменов из Донбасса, России и Хорватии

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ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Международный турнир по смешанным единоборствам пройдет 26 августа в Донецке с участием спортсменов из Донбасса, РФ и Хорватии. Как сообщает Донецкое агентство новостей, всего в рамках соревнований состоится девять боев.

Главным поединком вечера станет встреча бойца из Донбасса Никиты Крылова и титулованного хорвата Маро Перака. Второй по значимости бой пройдет между Ренатом Лятифовым из Донбасса и россиянином Василием Курочкиным.

"Согласился на бой с Василием Курочкиным, так как очень хотелось выступить на родине. Плюс на этом же турнире свой бой проведет Никита Крылов, а мы с ним хорошо знакомы. Вместе начинали карьеру, тренировались. Он хорошо поднялся в рейтинге, известная личность и мне приятно, что наши поединки пройдут в рамках одного вечера. Считаю, что идея провести подобный турнир в Донбассе была очень правильной", - отметил Лятифов.

Мероприятие организовано "Ассоциацией единоборств Донбасса".

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