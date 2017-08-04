Шомахова стала победительницей Спартакиады в каратэ кумитэ в весе до 53 кг

ТАСС, 4 августа. Представительница Кабардино-Балкарии Регина Шомахова выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в каратэ кумитэ в весовой категории до 53 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла Алиса Мустафина из Вологодской области. Обладателями бронзовых медалей стали Екатерина Ермаченко из Башкортостана и Валерия Димова из Краснодарского края.

Соревнования по каратэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.