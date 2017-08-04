Тони Гранато стал главным тренером сборной США по хоккею на ОИ-2018

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ТАСС, 4 августа. Тони Гранато назначен на пост главного тренера сборной США по хоккею на зимние Олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея США.
Ассистентами главного тренера назначены Крис Челиос, Кит Аллейн, Рон Ролстон и Скотт Янг. Генменеджером команды стал Джим Джохансен.
Гранато работал в сборной США в качестве ассистента главного тренера команды на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Сейчас он возглавляет университетскую команду "Висконсин Баджерс", ради которой он покинул пост помощника главного тренера в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт". Он работал в качестве главного тренера в "Колорадо" с 2002 по 2004 год, а также в сезоне-2008/09. Американец был помощником главного тренера в командах "Колорадо", "Питтсбург" и "Детройт".
Олимпийский турнир в Пхенчхане пройдет 14-25 февраля. В предварительном раунде американцы сыграют с командами России, Словакии и Словении.
В середине июня НХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона-2017/18, в котором не предусмотрена пауза на Олимпиаду. Это связано с тем, что НХЛ и Международный олимпийский комитет не пришли к соглашению по участию хоккеистов лиги в Играх. Ранее также сообщалось, что клубы АХЛ были проинформированы о возможности национальных сборных вызывать хоккеистов из этой лиги на Олимпийские игры. Решение касается только игроков, не имеющих контрактов с клубами НХЛ.