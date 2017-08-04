ХК "Торпедо" обыграл новокузнецкий "Металлург" на Кубке губернатора Нижегородской области

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ТАСС, 4 августа. Нижегородское "Торпедо" со счетом 4:0 одержало победу над новокузнецким "Металлургом" в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".
Шайбы забросили Геннадий Столяров (24-я минута), Михаил Смолин (33), Павел Медведев (44) и Егор Дугин (50).
"Торпедо" набрало шесть очков в трех матчах и поднялось на второе место в таблице. "Металлург" проиграл обе встречи на турнире и расположился на последней, шестой позиции.
В следующем матче 6 августа "Торпедо" сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом". "Металлург" днем ранее встретится с казанским "Ак Барсом".
Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.
Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).