Хоккейный турнир стартует в Сочи с участием сборных России и Канады

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ТАСС, 5 августа. Олимпийские сборные России и Канады начинают выступление на стартующем в субботу хоккейном предсезонном турнире в Сочи. В число участников также входит обладатель Кубка Гагарина СКА и финалист магнитогорский "Металлург", так что сочинский турнир считается самым представительным хоккейным соревнованием начала августа.
В нынешнем олимпийском сезоне не будет перерыва в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), так что тренерам сборной Канады предстоит собирать команду на Игры в Пхенчхан из числа игроков, большей частью выступающих в Европе или низших лигах Северной Америки. Олимпийская сборная Канады будет обкатываться на этапах Евротура, а первой ее проверкой станет турнир в Сочи, где 7 августа она встретится с российской командой. На турнире также выступит ХК "Сочи" и китайский "Куньлунь", который возглавил канадский специалист Майк Кинэн.
Сборная России, впрочем, составлена лишь из ближайших кандидатов в команду - основные претенденты на место в олимпийской заявке готовятся к сезону в составах своих клубов, в том числе и выступающем в Сочи СКА. В состав олимпийской команды на турнир в Сочи вошли вратари Игорь Шестеркин (СКА), Владислав Сухачев ("Трактор"), Кирилл Устименко (МХК "Динамо" СПб, МХЛ), защитники Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), Илья Любушкин, Рушан Рафиков (оба - "Локомотив"), Михаил Науменков, Никита Нестеров (оба - ЦСКА), Никита Трямкин ("Автомобилист"), Динар Хафизуллин, Максим Чудинов (оба - СКА), нападающие Андрей Алтыбармакян ("СКА-Нева", ВХЛ), Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба - "Ак Барс"), Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Роман Любимов (все - ЦСКА), Илья Каблуков, Сергей Калинин, Евгений Кетов (все - СКА), Егор Коршков, Павел Красковский, Александр Полунин (все - "Локомотив"), Артем Федоров ("Салават Юлаев").
Наставником российской команды в Сочи будет Олег Браташ, которому помогают Валерий Брагин и Игорь Ефимов. Главный тренер сборной России Олег Знарок будет руководить игрой своего клуба СКА.
Наставником олимпийской сборной Канады назначен 60-летний Уилли Дежарден, последние три сезона возглавлявший "Ванкувер Кэнакс". Ему будет помогать, в числе других, Дейв Кинг, который возглавлял команду в 80-90-е годы, когда игроки из НХЛ еще не приезжали на Олимпиады. В менеджерский штаб сборной Канады, в частности, вошли известные в прошлом голкиперы Мартин Бродо и Шон Бурк - вице-чемпион Олимпиады 1992 года под руководством Кинга.
На турнире в Сочи шесть команд разбиты на две группы. В субботу "Куньлунь" сыграет со СКА, а сборная России - с хозяевами из ХК "Сочи", в воскресенье пройдут матчи между "Сочи" и канадской сборной, а также СКА и "Металлургом". 7 августа сыграют "Куньлунь" и "Металлург", а также сборные России и Канады.
8 августа на турнире состоится встреча за пятое место между командами, которые заняли в группах третьи места, матч за третье место и финал пройдут 9 августа.
В 2016 году прошел первый предсезонный турнир в Сочи, который завершился победой ЦСКА. В турнире также приняли участие СКА, местный клуб и олимпийская сборная России под руководством Олега Браташа, составленная из хоккеистов до 25 лет.