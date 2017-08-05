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СМИ: футболист Жулиано сообщил руководству "Зенита" о желании покинуть клуб

Спорт
5 августа, 4:32 UTC+3 ТАСС

Бразилец хочет получать больше игрового времени, чтобы попасть на чемпионат мира - 2018

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Жулиано

Жулиано

© Сергей Расулов/ТАСС, архив

ТАСС, 5 августа. Бразильский полузащитник "Зенита" Жулиано уведомил руководство футбольного клуба, что хочет перейти в другую команду по причине малого количества игровой практики. Об этом сообщается на портале UOL.

По данным интернет-ресурса, 27-летний игрок рассчитывает выступить на чемпионате мира 2018 года, а для этого ему необходимо регулярно играть в основном составе. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате России два неполных матча, в которых не отметился результативными действиями.

Жулиано перешел в "Зенит" летом прошлого года из бразильского "Гремио", когда петербургский клуб возглавлял румынский тренер Мирча Луческу, до этого он на протяжении трех лет играл в украинском "Днепре". В прошлом сезоне Жулиано, наряду с форвардом "Ромы" Эдином Джеко, стал лучшим бомбардиром Лиги Европы с восемью голами. Контракт Жулиано с "Зенитом" рассчитан до 2020 года, стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет €9 млн.

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