"СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским футболистом Марковичем

ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским нападающим Мирославом Марковичем. Об этом сообщает пресс-служба хабаровчан.

О сроке соглашения с 28-летним сербом не сообщается. Пресс-служба хабаровского клуба отмечает, что форвард сможет принять участие уже в следующем матче команды против столичного "Локомотива", который пройдет 5 августа в Москве.

Предыдущим клубом Марковича был чешский "Богемианс-1905", в составе которого серб сыграл в девяти матчах и отметился двумя голами.