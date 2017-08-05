Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским футболистом Марковичем

Спорт
5 августа, 9:52 UTC+3 ТАСС

Форвард сможет принять участие уже в следующем матче команды против столичного "Локомотива" 5 августа в Москве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским нападающим Мирославом Марковичем. Об этом сообщает пресс-служба хабаровчан.

О сроке соглашения с 28-летним сербом не сообщается. Пресс-служба хабаровского клуба отмечает, что форвард сможет принять участие уже в следующем матче команды против столичного "Локомотива", который пройдет 5 августа в Москве.

Предыдущим клубом Марковича был чешский "Богемианс-1905", в составе которого серб сыграл в девяти матчах и отметился двумя голами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
3
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
4
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Пожар в торговом центре в Астрахани ликвидирован
7
Минздрав: смертность населения России продолжает снижаться
Темы дня
Новости партнеров
Реклама