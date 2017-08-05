"СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским футболистом Марковичем

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ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подписал контракт с сербским нападающим Мирославом Марковичем. Об этом сообщает пресс-служба хабаровчан.
О сроке соглашения с 28-летним сербом не сообщается. Пресс-служба хабаровского клуба отмечает, что форвард сможет принять участие уже в следующем матче команды против столичного "Локомотива", который пройдет 5 августа в Москве.
Предыдущим клубом Марковича был чешский "Богемианс-1905", в составе которого серб сыграл в девяти матчах и отметился двумя голами.