Бабаев: сборная России по футболу продолжит играть на арене ЦСКА

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу в будущем продолжит проводить товарищеские матчи на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ-Арена". Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, слова которого приводит пресс-служба клуба.
В июне сборная России провела свой первый матч на "ВЭБ-Арене", сыграв в товарищеской встрече вничью с чилийцами (1:1).
"В сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем - скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене", - сказал Бабаев.
Строительство стадиона ЦСКА велось с 2007 по 2016 год, арена вмещает 30 тысяч зрителей. Осенью стадион официально получит название "ВЭБ-Арена".