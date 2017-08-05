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Бабаев: сборная России по футболу продолжит играть на арене ЦСКА

Спорт
5 августа, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

В июне сборная России провела свой первый матч на "ВЭБ-Арене", сыграв вничью с чилийцами (1:1)

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Тренировка сборной России на "ВЭБ-Арене"

Тренировка сборной России на "ВЭБ-Арене"

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сборная России по футболу в будущем продолжит проводить товарищеские матчи на домашнем стадионе ЦСКА "ВЭБ-Арена". Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В июне сборная России провела свой первый матч на "ВЭБ-Арене", сыграв в товарищеской встрече вничью с чилийцами (1:1).

"В сборной остались очень довольны. Вероятно, команда будет играть у нас и в дальнейшем - скажем, товарищеские матчи, когда нет необходимости задействовать более вместительные стадионы. Отмечу, что и чилийцы дали очень высокую оценку нашей арене", - сказал Бабаев.

Строительство стадиона ЦСКА велось с 2007 по 2016 год, арена вмещает 30 тысяч зрителей. Осенью стадион официально получит название "ВЭБ-Арена".

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