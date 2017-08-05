"Ак Барс" обыграл новокузнецкий "Металлург" на Кубке губернатора Нижегородской области

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ТАСС, 5 августа. Казанский "Ак Барс" со счетом 5:0 одержал победу над новокузнецким "Металлургом" в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Михеев (31-я минута), Иржи Секач (34), Антон Глинкин (36), Федор Малыхин (50) и Михаил Сидоров (59).
"Ак Барс" набрал восемь очков в четырех матчах и вышел на первое место в таблице. "Металлург" потерпел поражения во всех четырех играх на турнире. Новокузнецкий клуб занимает последнее шестое место.
В следующем матче 6 августа "Ак Барс" сыграет с московским "Спартаком". "Металлург" 7 августа встретится с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Кубок губернатора Нижегородской области проводится с 2009 года. В нынешнем турнире выступают пять клубов Континентальной хоккейной лиги - "Спартак", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", нижегородское "Торпедо", уфимский "Салават Юлаев" и участник Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18 новокузнецкий "Металлург". Команды играют между собой по круговой системе и распределяют места в зависимости от набранного количества очков.
Четыре раза турнир выигрывало "Торпедо" (2009, 2011, 2013, 2016), по разу - "Авангард" (2010), "Спартак" (2012), "Ак Барс" (2014) и "Салават Юлаев" (2015).