"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

Галиев: хоккеистов олимпийской сборной России ждет большее будущееСпорт 5 августа, 21:35
"Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" в первом официальном матче под руководством СлуцкогоСпорт 5 августа, 21:28
Усэйн Болт вышел в финал ЧМ по легкой атлетике в беге на 100 метровСпорт 5 августа, 21:25
Котков победил на этапе Гран-при по тхэквондо в Москве в весе до 80 кгСпорт 5 августа, 21:10
Мещеряков: РЖД отдельно не платили за переименование стадиона ФК "Локомотив"Спорт 5 августа, 21:08
Еще одна медаль представителя России с ЧМ по легкой атлетике передана новому обладателюСпорт 5 августа, 20:57
Шунин: "Амкар" был принципиальным соперником для "Динамо"Спорт 5 августа, 20:53
Хоккеист Капризов отметил, что в олимпийской сборной России царит прекрасная атмосфераСпорт 5 августа, 20:48
Гаджиев: если "Амкар" продолжит играть, как с "Динамо", то будет бороться за выживаниеСпорт 5 августа, 20:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 5 августа. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 1:0 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".
Шайбу на 61-й минуте забросил Денис Кокарев.
"Салават Юлаев" занимает второе место в турнирной таблице, у него и у казанского "Ак Барса" в активе по восемь очков. "Автомобилист" с семью баллами идет третьим.
В следующем матче "Салават Юлаев" 7 августа встретится с новокузнецким "Металлургом". "Автомобилист" днем ранее сыграет с нижегородским "Торпедо".