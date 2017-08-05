"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

ТАСС, 5 августа. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 1:0 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".

Шайбу на 61-й минуте забросил Денис Кокарев.

"Салават Юлаев" занимает второе место в турнирной таблице, у него и у казанского "Ак Барса" в активе по восемь очков. "Автомобилист" с семью баллами идет третьим.

В следующем матче "Салават Юлаев" 7 августа встретится с новокузнецким "Металлургом". "Автомобилист" днем ранее сыграет с нижегородским "Торпедо".