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"Салават Юлаев" обыграл "Автомобилист" в матче Кубка губернатора Нижегородской области

Спорт
5 августа, 21:30 UTC+3 ТАСС

Единственную шайбу в овертайме забросил Денис Кокарев

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ТАСС, 5 августа. Уфимский "Салават Юлаев" в овертайме одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 1:0 в матче Кубка губернатора Нижегородской области по хоккею. Встреча прошла в культурно-развлекательном комплексе "Нагорный".

Шайбу на 61-й минуте забросил Денис Кокарев.

"Салават Юлаев" занимает второе место в турнирной таблице, у него и у казанского "Ак Барса" в активе по восемь очков. "Автомобилист" с семью баллами идет третьим.

В следующем матче "Салават Юлаев" 7 августа встретится с новокузнецким "Металлургом". "Автомобилист" днем ранее сыграет с нижегородским "Торпедо".

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