Бразильцы Оливейра и Штайн вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу

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ТАСС, 6 августа. Бразильцы Эвандро Оливейра и Андре Лойола Штайн обыграли голландскую пару Мартен Ван Гардерен и Кристиан Варенхорст в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Вене.
Встреча завершилась в двух сетах со счетом 21:15, 21:13 в пользу бразильских спортсменов. Таким образом, они сыграют в финале, в голландцы примут участие в матче за третье место.
Во втором полуфинале россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников встретятся с австрийской парой Александер Хорст/Клеменс Допплер. Это встреча пройдет позднее в воскресенье.
Матч за третье место и финал пройдут также в воскресенье.
Чемпионат мира по пляжному волейболу завершится 6 августа.