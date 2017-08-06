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Сборная РФ завоевала 16 золотых наград на юниорском первенстве мира по плаванию в ластах

Спорт
6 августа, 16:24 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 6, августа. /ТАСС

Всего российские пловцы завоевали 35 медалей (16 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых)

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ТОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Сборная России завоевала 16 золотых медалей на первенстве мира среди юниоров по плаванию в ластах и завершила турнир на первом месте в неофициальном командном зачете. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия, проходившего в Томске.

Всего российские пловцы завоевали 35 медалей (16 золотых, 9 серебряных, 10 бронзовых). На втором месте в командном зачете расположилась сборная Венгрии - 10 наград (6-0-4), на третьем месте - представители Южной Кореи - 11 (3-5-3).

В воскресенье прошли завершающие, марафонские заплывы: смешанная эстафета 4х2000 метров, а также заплывы юношей и девушек в ластах на 6 тыс. метров. "У юношей места распределились [следующим образом]: Турция - первое место, Украина - второе место, Франция - третье. У девушек - Россия, Греция, Украина. Эстафета - Россия, Украина, Греция", - сказал ТАСС главный судья соревнований Григорий Шумков.

В субботу россиянки установили мировой рекорд среди юниоров в эстафете 4х100 метров, показав результат 2 минуты 41,9 секунды (предыдущий рекорд - 2.43,11).

Первенство мира среди юниоров по плаванию в ластах проходило в Томске 31 июля - 6 августа. Классификационные заплывы 2-5 августа прошли в центре водных видов спорта "Звездный" (единственный за Уралом бассейн олимпийского класса), 6 августа - на озере Рожнево под Томском. Соревнования проходили в 19 дисциплинах, в них участвовали около 250 спортсменов из 25 стран мира.

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