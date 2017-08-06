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Россиянка Муллина заняла восьмое место в прыжках с шестом на ЧМ по легкой атлетике

Спорт
6 августа, 22:28 дата обновления: 6 августа, 23:18 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, августа. /ТАСС

Золото завоевала Екатерини Стефаниди из Греции

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Ольга Муллина

Ольга Муллина

© AP Photo/Matt Dunham

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Ольга Муллина, выступающая под нейтральным флагом, стала восьмой в прыжках с шестом на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

Она не смогла взять с трех попыток высоту 4,65 метра, показав результат 4,55 метра.

Екатерини Стефаниди из Греции завоевала золото. Она взяла высоту 4,91 метра. Серебро завоевала американка Сэнди Моррис (4,75). Бронзу поделили венесуэлка Робейлис Пейнадо (4,65) и кубинка Ярислей Силва (4,65).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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