Бельгийская легкоатлетка Тиам стала чемпионкой мира в семиборье

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Бельгийка Нафиссату Тиам завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в семиборье.

Тиам набрала 6784 очка, второе место заняла немка Каролин Шефер (6696), третье - голландка Анук Веттер (6636).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.