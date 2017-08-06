Бельгийская легкоатлетка Тиам стала чемпионкой мира в семиборье

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ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Бельгийка Нафиссату Тиам завоевала золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне в семиборье.
Тиам набрала 6784 очка, второе место заняла немка Каролин Шефер (6696), третье - голландка Анук Веттер (6636).
Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.
Чемпионат мира завершится 13 августа.