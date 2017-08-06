Новозеландский легкоатлет Уолш стал чемпионом мира в толкании ядра

ЛОНДОН, 6 августа. /ТАСС/. Новозеландец Томас Уолш стал чемпионом мира по легкой атлетике в толкании ядра. Соревнования проходят в Лондоне.

Уолш толкнул ядро на 22,03 метра. Второе место занял американец Джо Ковач (21,66). Третьим стал хорват Стипе Зунич (21,46).

Россиянин Александр Лесной, выступающий под нейтральным флагом, не вышел в финал, заняв 26-е место в квалификации (19,67).

Участие в чемпионате мира в Лондоне принимают 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.