Российский теннисист Медведев поднялся на две строчки в рейтинге ATP

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ТАСС, 7 августа. Россиянин Даниил Медведев переместился с 50-й на 48-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На одну позицию в рейтинге поднялся Михаил Южный, который теперь занимает 98-е место. Андрей Кузнецов и Андрей Рублев потеряли одну и две позиции соответственно и занимают 67-ю и 53-ю позиции. Карен Хачанов сохранил за собой 30-ю строчку.
В топ-10 изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляет британец Энди Маррей.
Рейтинг ATP от 7 августа:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7465
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545
4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5780
5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5155
7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 4065
8 (8). Александр Зверев (Германия) - 3560
9 (9). Кэй Нисикори (Япония) - 3320
10 (10). Милош Раонич (Канада) - 3220...
30 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1330...
48 (50). Даниил Медведев (Россия) - 957...
53 (51). Андрей Рублев (Россия) - 888...
67 (66). Андрей Кузнецов (Россия) - 715...
98 (99). Михаил Южный (Россия) - 560.