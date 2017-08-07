Российский теннисист Медведев поднялся на две строчки в рейтинге ATP

ТАСС, 7 августа. Россиянин Даниил Медведев переместился с 50-й на 48-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На одну позицию в рейтинге поднялся Михаил Южный, который теперь занимает 98-е место. Андрей Кузнецов и Андрей Рублев потеряли одну и две позиции соответственно и занимают 67-ю и 53-ю позиции. Карен Хачанов сохранил за собой 30-ю строчку.

В топ-10 изменений не произошло. Рейтинг по-прежнему возглавляет британец Энди Маррей.

Рейтинг ATP от 7 августа:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 7750

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7465

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) - 6545

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) - 5780

5 (5). Новак Джокович (Сербия) - 5325

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 5155

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 4065

8 (8). Александр Зверев (Германия) - 3560

9 (9). Кэй Нисикори (Япония) - 3320

10 (10). Милош Раонич (Канада) - 3220...

30 (30). Карен Хачанов (Россия) - 1330...

48 (50). Даниил Медведев (Россия) - 957...

53 (51). Андрей Рублев (Россия) - 888...

67 (66). Андрей Кузнецов (Россия) - 715...

98 (99). Михаил Южный (Россия) - 560.