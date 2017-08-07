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СМИ: итальянская теннисистка Эррани подозревается в применении допинга

Спорт
7 августа, 12:00 UTC+3 ТАСС

В ее пробе был обнаружен гормональный стимулятор

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Материал из 1 страницы
Итальянская теннисистка Сара Эррани

Итальянская теннисистка Сара Эррани

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

ТАСС, 7 августа. Международная федерация тенниса (ITF) ведет разбирательство по делу о положительной допинг-пробе итальянки Сары Эррани. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

По его информации, о положительной допинг-пробе спортсменки стало известно в начале года, в ближайшее время ITF сделает официальное заявление. В анализе спортсменки был обнаружен гормональный стимулятор. В последний раз Эррани выступала на турнире в Вашингтоне (31 июля - 6 августа), где проиграла во втором круге. Следующем соревнованием для 30-летней итальянки должен был стать турнир в Торонто (5-13 августа), но, как отмечает издание, Эррани решила его пропустить.

Эррани занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру в одиночном разряде итальянка выиграла девять турниров WTA.

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