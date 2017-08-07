Красные против белых: история противостояния "Манчестер Юнайтед" и "Реала"

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграют во вторник в матче за Суперкубок Европы по футболу. Впервые две команды встретились между собой 60 лет назад, всего же в Кубке и Лиге чемпионов они провели 10 матчей, из которых "Реал" выиграл четыре при четырех ничьих и двух победах английского клуба.

ТАСС вспоминает историю противостояния двух знаменитых клубов.

1957 год. Полуфинал Кубка европейских чемпионов. "Реал" — "Манчестер Юнайтед" — 3:1, 2:2

В сезоне 1956–57 гг. "Манчестер Юнайтед" стал первым английским клубом, который принял участие в еврокубковом турнире. Легендарный тренер манкунианцев Мэтт Басби собрал отличную команду, которая стартовала с разгрома бельгийского "Андерлехта" со счетом 10:0, а затем преодолела сопротивление чемпиона ФРГ "Боруссии" из Дортмунда и испанского "Атлетика", отыгравшись после гостевого поражения со счетом 3:5.

British Pathe/YouTube

Мадридский "Реал" выиграл первый в истории Кубок чемпионов в 1956 году, а затем повторил этот успех еще четыре раза подряд. 11 апреля 1957 года "Реал" принимал "Манчестер Юнайтед" на домашнем стадионе "Сантьяго Бернабеу" в присутствии 120 тысяч зрителей и победил — 3:1.

На своем поле британскому клубу необходимо было отыгрывать два мяча, однако уже в первом тайме "Реал" снял все вопросы о финалисте, забив два гола. Героем серии стал аргентинский форвард Эктор Риаль, который отличился в каждом из матчей. Футболисты "Манчестера", следует отдать им должное, проявили характер и даже сравняли счет, но в финал вышел "Реал".

Через месяц в финале на "Сантьяго Бернабеу" "Реал" победил итальянскую "Фиорентину" — 2:0. "Манчестер Юнайтед" в 1957 году второй раз подряд стал чемпионом Англии, однако 6 февраля 1958 года самолет с командой потерпел крушение при взлете в аэропорту Мюнхена. Делегация "Манчестер Юнайтед" и журналисты возвращались из Белграда, где сыграли в 1/4 финала Кубка чемпионов с местной "Црвеной Звездой". Погибли восемь футболистов команды, в том числе автор первого гола "Манчестер Юнайтед" в истории матчей с "Реалом" Томми Тэйлор.

1968 год. Полуфинал Кубка европейских чемпионов. "Манчестер Юнайтед" — "Реал" — 1:0, 3:3

Спустя 11 лет "Манчестер Юнайтед" все еще возглавлял Мэтт Басби, которому вновь удалось собрать чемпионскую команду. Дважды в течение трех лет "Манчестер Юнайтед" выиграл чемпионат Англии и, наконец, сумел завоевать Кубок европейских чемпионов — первым среди английских команд, хотя и через год после шотландского "Селтика".

True Sport/YouTube

В полуфинале "Манчестеру" удалось взять реванш у "Реала", победив в домашней игре благодаря мячу Джорджа Беста. Один из самых ярких игроков в истории английского футбола проводил свой лучший сезон, забив 28 мячей в чемпионате страны и отлично сыграв в Кубке чемпионов. Полуфинальный матч в Манчестере обслуживала бригада во главе с советским арбитром Тофиком Бахрамовым, который двумя годами ранее, работая на линии, разглядел ставший легендарным гол англичанина Джеффа Херста в финале чемпионата мира с командой ФРГ.

Ответная игра состоялась 15 мая на "Сантьяго Бернабеу", где собралось уже 125 тысяч зрителей. "Реал" продолжал доминировать в Испании, а в 1966 году выиграл свой шестой кубок чемпионов. Но на сей раз "парни Басби" оказались сильнее, хотя первый тайм завершился со счетом 3:1 в пользу "Реала". Этот результат хозяев устраивал, но с интервалом в пять минут Дэвид Сэдлер и Билл Фаулкс сравняли счет. Этот матч в Мадриде считается одним из самых значимых в истории "Манчестер Юнайтед".

Через две недели на лондонском "Уэмбли" "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время победил португальскую "Бенфику" — 4:1, впервые став сильнейшим клубом Европы.

2000 год. 1/4 финала Лиги чемпионов. "Реал" — "Манчестер Юнайтед" — 0:0, 3:2

В следующий раз популярные клубы встретились лишь через 32 года. Годом ранее манкунианцы во второй раз выиграли Кубок чемпионов, однако повторить успех не удалось — "Реал" оказался сильнее.

Академия Футбола/YouTube

"Королевский клуб" лишь в ноябре 1999 года возглавил Висенте дель Боске, работавший ранее в системе клуба. Дель Боске удалось сделать то, что через 16 лет повторил Зинедин Зидан, — сходу выиграть Лигу чемпионов. Хотя в четвертьфинале фаворитом считалась команда Алекса Фергюсона, которой к тому же удалось выстоять на "Сантьяго Бернабеу" в первом матче (0:0).

Ответную игру на "Олд Траффорд" "Манчестер Юнайтед" провалил. Столкнувшись с организованным соперником, хозяева растерялись, к тому же Рой Кин послал в свои ворота нелепый мяч, и теперь МЮ было необходимо забивать уже дважды. Однако дважды в начале второго тайма забил Рауль, и "Манчестер Юнайтед" расстался со званием лучшего клуба Европы. А подопечные дель Боске в итоге принесли "Реалу" восьмой титул.

2003 год. 1/4 финала Лиги чемпионов. "Реал" — "Манчестер Юнайтед" — 3:1, 3:4

В 2003 году команды сыграли на "Олд Траффорд" матч, который вошел в сокровищницу Лиги чемпионов. 23 апреля команды показали пример атакующего и обоюдоострого футбола, однако голевая перестрелка в итоге осталась за "Реалом", в составе которого героем стал бразилец Роналдо.

Академия Футбола/YouTube

После домашней победы со счетом 3:1, когда злым гением манчестерцев снова стал автор двух голов Рауль, "Реал" в гостях устраивало даже минимальное поражение. В итоге команда дель Боске раз за разом ловила соперника на контратаках, однако хозяева продолжали упорно идти вперед. Третий гол Роналдо на исходе часа игры снял все вопросы (3:2 в пользу "Реала"), но футболисты МЮ играли до конца, и дважды отличился блиставший Дэвид Бекхэм. Впрочем, победы 4:3 для итогового успеха не хватило.

"Реал" же в полуфинале уступил итальянскому "Ювентусу", хотя в том сезоне и выиграл чемпионат страны. С добродушным усачом дель Боске контракт было решено не продлевать, заменив его на помощника Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" — португальца Карлуша Кейруша. В "Реал" также перешел Бекхэм, но клуб провалил следующий сезон, заняв лишь четвертое место в чемпионате, а в Лиге чемпионов в 1/4 финала уступил дорогу "Монако".

2013 год. 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" — "Манчестер Юнайтед" — 1:1, 2:1

Академия Футбола/YouTube

Четыре года назад "Манчестер Юнайтед" завоевал свой последний на данный момент титул чемпиона Англии, а после окончания сезона 2012–13 гг. ушел на пенсию многолетний наставник команды Алекс Фергюсон. Хотя в премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" победил, в Лиге чемпионов он закончил выступление уже в 1/8 финала, уступив "Реалу" Жозе Моуринью.

Ключевую роль в матчах с англичанами сыграл португальский форвард "Реала" Криштиану Роналду, который ранее выступал за "Манчестер Юнайтед". Роналду забил в обоих матчах своему бывшему клубу — первая игра в Мадриде завершилась со счетом 1:1, а в ответной встрече он принес "Реалу" победу на 69-й минуте (2:1).

"Реал" в итоге в полуфинале проиграл дортмундской "Боруссии", а следующий титул "Королевский клуб" завоевал через год — уже под руководством Карло Анчелотти.

Евгений Трушин