СМИ: шведский "Краунс" намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19

ТАСС, 7 августа. Руководство шведского клуба "Краунс" намерено начать выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2018/19. Об этом заявил один из основателей команды Лиф Карлссон, слова которого приводит шведское здание Aftonbladet.

"В лучшем случае "Краунс" начнет играть в КХЛ в 2018 году, но мы еще не там, - сказал Карлссон. - Сейчас в первую очередь стоит вопрос о бюджете. Мы делаем маленькие шаги вперед, и самая большая проблема - получить доход и собрать бюджет порядка 100 миллионов крон".

По информации издания, "Краунс" планирует проводить матчи на арене "Тондираба" в Таллине вместимостью шесть тысяч зрителей.

22 апреля 2016 года в Стокгольме прошла презентация "Краунса", на которой было объявлено о переговорах с КХЛ о вступлении команды в лигу. Позже КХЛ выступила с заявлением, что для получения возможности проводить матчи чемпионата КХЛ на территории Швеции "Краунс" должен сначала получить разрешение в Шведской хоккейной ассоциации, а затем - в Федерации хоккея России (ФХР). Но Шведская хоккейная федерация не поддержала решение клуба, а затем президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация поддержит шведскую федерацию. Позже "Краунс" заявил, что планирует выступать в лиге, представляя другую страну, - вероятно, Люксембург.