СМИ: шведский "Краунс" намерен вступить в КХЛ с сезона-2018/19

Велогонщица из Башкортостана Гареева выиграла критериум на СпартакиадеСпорт 7 августа, 16:09
"Сыр варить — не колбасу крутить": сложности и радости российских фермеровОбщество 7 августа, 16:06
УЕФА подтвердил, что первый матч плей-офф ЛЕ "Утрехт" - "Зенит" пройдет в НидерландахСпорт 7 августа, 16:05
Магнитогорский "Металлург" победил "Куньлунь" в матче предсезонного турнира в СочиСпорт 7 августа, 16:01
Монтаж металлоконструкций купола завершился на стадионе ЧМ-2018 "Самара-Арена"Спорт 7 августа, 15:58
Менеджер: прыгунья в длину Клишина после ЧМ выступит до конца сезона еще в трех турнирахСпорт 7 августа, 15:35
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликтаЭкономика и бизнес 7 августа, 15:32
CAS дисквалифицировал двукратного победителя Универсиад в спортивной ходьбе КривоваСпорт 7 августа, 15:31
Жители Урала смогут понаблюдать за лунным затмением, несмотря на облачностьНовости Урала 7 августа, 15:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 августа. Руководство шведского клуба "Краунс" намерено начать выступление в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с сезона-2018/19. Об этом заявил один из основателей команды Лиф Карлссон, слова которого приводит шведское здание Aftonbladet.
"В лучшем случае "Краунс" начнет играть в КХЛ в 2018 году, но мы еще не там, - сказал Карлссон. - Сейчас в первую очередь стоит вопрос о бюджете. Мы делаем маленькие шаги вперед, и самая большая проблема - получить доход и собрать бюджет порядка 100 миллионов крон".
По информации издания, "Краунс" планирует проводить матчи на арене "Тондираба" в Таллине вместимостью шесть тысяч зрителей.
22 апреля 2016 года в Стокгольме прошла презентация "Краунса", на которой было объявлено о переговорах с КХЛ о вступлении команды в лигу. Позже КХЛ выступила с заявлением, что для получения возможности проводить матчи чемпионата КХЛ на территории Швеции "Краунс" должен сначала получить разрешение в Шведской хоккейной ассоциации, а затем - в Федерации хоккея России (ФХР). Но Шведская хоккейная федерация не поддержала решение клуба, а затем президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация поддержит шведскую федерацию. Позже "Краунс" заявил, что планирует выступать в лиге, представляя другую страну, - вероятно, Люксембург.