Чемпионат России по воздухоплаванию впервые открывается в Рязанской области

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ТАСС, 8 августа. Чемпионат России по воздухоплаванию, который впервые пройдет в Рязани с 8 по 15 августа в рамках XV фестиваля "Небо России", соберет около 40 пилотов из 12 регионов страны. Главным призом соревнований станет включение в состав национальной сборной, которая примет участие в чемпионате Европы во Франции в конце августа этого года, сообщил ТАСС исполнительный директор Федерации воздухоплавательного спорта Рязанской области Александр Маврин.
"Впервые в рамках фестиваля пройдет чемпионат России, по итогам которого будет сформирована сборная страны для участия в чемпионате Европы во Франции в конце августа, кроме того, этот фестиваль станет самым представительным за 15-летнюю историю", - рассказал Александр Маврин.
Как сообщили в пресс-службе минспорта Рязанской области, в чемпионате России намерены бороться 33 спортсмена. Рязанскую область представят пилоты Александр Маврин и Владимир Ермаков, которые получили право участвовать в состязании благодаря своим спортивным достижениям. В июне этого года Александр Маврин по итогам участия в Кубке России вошел в пятерку лучших пилотов, а Владимир Ермаков стал победителем первенства России по воздухоплавательному спорту среди молодежи. Всего же с 8 по 15 августа рязанцы смогут любоваться аэростатами из Москвы, Московской, Псковской, Тульской, Нижегородской областей, Пермского края, Татарстана, Башкортостана и Марий Эл и других регионов России.
По словам организатора, открытие фестиваля, которое впервые пройдет возле Рязанского кремля, станет запоминающимся зрелищем. "Нам удалось согласовать старт фестиваля у стен Рязанского кремля, на территории Монастырского сада. Здесь состоится церемония открытия, первый старт, зрители смогут пообщаться с пилотами, а в финале вечера десять шаров выстроятся на вечернее свечение - полюбившееся гостями и участниками фестиваля зрелище", - добавил собеседник агентства.
Рязанская область является основателем традиции проведения фестивалей воздухоплавания в России. Первый фестиваль воздухоплавания в стране прошел по инициативе рязанцев Льва Маврина и Михаила Малахова в мае 1990 года. С 2007 года фестивали воздухоплавания проводятся в Рязани ежегодно.