СМИ: "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани с правом выкупа за €12 млн

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ТАСС, 8 августа. Французский клуб "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани на один сезон с возможным правом выкупа за €12 млн. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.
Официальное объявление об аренде 23-летнего бразильского полузащитника должно последовать в среду.
Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт- петербургской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах.