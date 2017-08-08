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СМИ: "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани с правом выкупа за €12 млн

Спорт
8 августа, 11:25 UTC+3 ТАСС

Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе"

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Эрнани

Эрнани

© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 8 августа. Французский клуб "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани на один сезон с возможным правом выкупа за €12 млн. Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

Официальное объявление об аренде 23-летнего бразильского полузащитника должно последовать в среду.

Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт- петербургской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах.

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