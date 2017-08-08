Футболист "Зенита" Эрнани на правах аренды перешел в "Сент-Этьен" до конца сезона

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ТАСС, 8 августа. Бразильский футболист санкт петербурского клуба "Зенит" Эрнани перешел на правах аренды во французский "Сент-Этьен". Об этом сообщает пресс-служба "Зенита."
Ранее итальянский журналист Джанлука ди Марци сообщал, что по окончании срока аренды французский клуб будет обладать правом выкупа 23-летнего полузащитника за €12 млн.
Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В прошедшем сезоне полузащитник провел девять матчей в составе санкт-петербургской команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. В текущем сезоне футболист принял участие в двух матчах.