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Сборная Москвы по волейболу стала победителем Спартакиады

Спорт
8 августа, 15:22 UTC+3 ТАСС

В финале москвичи победили команду Новосибирской области со счетом 3-1

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ТАСС, 8 августа. Мужская сборная Москвы по волейболу выиграла восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В финале москвичи победили команду Новосибирской области со счетом 3-1. Бронзовым призером стала сборная Санкт-Петербурга, обыгравшая в матче за третье место нижегородских волейболистов со счетом 3-2.

Соревнования по волейболу среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Анапе.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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