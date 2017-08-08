Футболист Кашчелан и клуб "Тосно" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Черногорский полузащитник Младен Кашчелан и футбольный клуб "Тосно" расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Кашчелан покидает клуб, причин особых нет, он не попал в состав, поэтому было общее решение разорвать контракт. Он сидеть на скамейке запасных не хочет, у него амбициозные планы, он - капитан и хочет играть. У него есть варианты, и он хочет принести пользу новой команде. Мы ему благодарны, никаких претензий и ссор нет, просто разошлись с миром", - сказал Матюшенко.

Черногорский футболист выступал за "Тосно" с января 2016 года. В этом сезоне 34-летний полузащитник провел за клуб из Ленинградской области только две игры в чемпионате России. В прошлом сезоне Кашчелан сыграл за "Тосно" в 34 матчах первенства Футбольной национальной лиги.