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Тренер: ни одна волейбольная команда не сыграла качественно в защите на Спартакиаде

Спорт
8 августа, 16:31 UTC+3 ТАСС

Соревнования по волейболу среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Анапе

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ТАСС, 8 августа. Ни одна из команд, принимавших участие в волейбольном турнире восьмой летней Спартакиады учащихся России, не смогла выстроить качественную игру в защите. Такое мнение пресс-службе соревнований высказал главный тренер сборной Москвы Сергей Карпович.

Московская команда стала победителем Спартакиады, обыграв в финале новосибирцев со счетом 3-1.

"В техническом плане надо работать над всеми элементами, - сказал специалист. - Все плохо принимают: ни одна команда на турнире не показала себя какой-то особенно принимающей и сверхзащитной. Очень много брака у всех, как и у нас, наверное, по этой причине мы и не закончили финальную игру со счетом 3-0. В общем, требуется много работать над приемом - все остальное вторично".

Тренер москвичей отметил высокий уровень игры сборной Новосибирской области. "Новосибирск обладает хорошей школой: с ним всегда тяжелые финалы и полуфиналы, - считает Карпович. - Их ребята очень здорово играют за команду, они одни из самых опытнейших, поэтому здорово, что мы выиграли в таком финале".

Соревнования по волейболу среди юношей в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Анапе.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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