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Все российские гроссмейстеры сыграли вничью в шестом туре супертурнира в Сент-Луисе

Спорт
9 августа, 4:43 UTC+3 ТАСС

Петр Свидлер и Ян Непомнящий играли между собой, а Сергей Карякин - с Вишванатаном Анандом из Индии

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ТАСС, 9 августа. Российский шахматист Сергей Карякин белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Вишванатаном Анандом в шестом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), третьего этапа Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Другие российские гроссмейстеры Петр Свидлер и Ян Непомнящий сыграли между собой вничью. Армянин Левон Аронян обыграл американца Уэсли Со. Очки поделили Фабиано Каруана (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), а также норвежец Магнус Карлсен и Хикару Накамура (США).

Турнирное положение после шести туров: Вашье-Лаграв - 4 очка, Карлсен, Ананд, Аронян - по 3,5, Каруана, Карякин - по 3, Непомнящий, Накамура, Свидлер - по 2,5, Со - 2.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.

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