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Сборная России заявила 15 волейболистов на Мемориал Вагнера в Польше

Спорт
9 августа, 11:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Турнир пройдет с 11 по 13 августа в Кракове

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МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Пятнадцать волейболистов вошли в состав сборной России на участие в Мемориале Вагнера. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Роман Станиславов.

Состав сборной России:

связующие - Александр Бутько, Сергей Гранкин;

диагональные - Максим Жигалов, Максим Михайлов;

блокирующие - Андрей Ащев, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Алексей Остапенко;

доигровщики - Юрий Бережко, Александр Маркин, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;

либеро - Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Турнир пройдет с 11 по 13 августа в Кракове. Сборная России сыграет с командами Канады, Франции и Польши. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который стартует в конце августа.

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