Сборная России заявила 15 волейболистов на Мемориал Вагнера в Польше

Минкультуры: Кадыров должен будет решать вопрос показа "Матильды" в Чечне с прокатчикамиКультура 9 августа, 12:09
Россия лидирует после 10 дней Армейских игрАрмия и ОПК 9 августа, 12:03
Россияне Медведев и Кузнецов сыграют на теннисном турнире в ПетербургеСпорт 9 августа, 11:58
Похороны основателя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина пройдут 10 августаКультура 9 августа, 11:55
Более 2,5 тыс. кв. метров недвижимости введено в Москве с начала годаМосква 9 августа, 11:47
Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей появился в МосквеОбщество 9 августа, 11:46
Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человекПроисшествия 9 августа, 11:41
Этап предвыборной агитации в СМИ начнется 12 августаПолитика 9 августа, 11:39
"Спартак" расторг контракт с хоккеистом ГлазачевымСпорт 9 августа, 11:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Пятнадцать волейболистов вошли в состав сборной России на участие в Мемориале Вагнера. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер национальной команды Роман Станиславов.
Состав сборной России:
связующие - Александр Бутько, Сергей Гранкин;
диагональные - Максим Жигалов, Максим Михайлов;
блокирующие - Андрей Ащев, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Алексей Остапенко;
доигровщики - Юрий Бережко, Александр Маркин, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Егор Феоктистов;
либеро - Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Турнир пройдет с 11 по 13 августа в Кракове. Сборная России сыграет с командами Канады, Франции и Польши. Турнир является подготовительным к чемпионату Европы, который стартует в конце августа.