Россияне Медведев и Кузнецов сыграют на теннисном турнире в Петербурге

Минкультуры: Кадыров должен будет решать вопрос показа "Матильды" в Чечне с прокатчикамиКультура 9 августа, 12:09
Россия лидирует после 10 дней Армейских игрАрмия и ОПК 9 августа, 12:03
Россияне Медведев и Кузнецов сыграют на теннисном турнире в ПетербургеСпорт 9 августа, 11:58
Похороны основателя ВИА "Веселые ребята" Павла Слободкина пройдут 10 августаКультура 9 августа, 11:55
Более 2,5 тыс. кв. метров недвижимости введено в Москве с начала годаМосква 9 августа, 11:47
Первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей появился в МосквеОбщество 9 августа, 11:46
Число пострадавших при землетрясении в Синьцзяне возросло до 34 человекПроисшествия 9 августа, 11:41
Этап предвыборной агитации в СМИ начнется 12 августаПолитика 9 августа, 11:39
"Спартак" расторг контракт с хоккеистом ГлазачевымСпорт 9 августа, 11:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 августа. Россияне Даниил Медведев и Андрей Кузнецов выступят на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Медведев занимает 48-ю позицию в рейтинге ATP, Кузнецов - 67-ю.
Всего участие в турнире подтвердил 21 теннисист, среди которых испанец Роберто Баутиста-Агут, занимающий 16-е место в рейтинге, француз Гаэль Монфис (22), итальянец Фабио Фоньини (25), немец Филипп Кольшрайбер (37).
Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур-Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков.
Призовой фонд турнира составляет порядка миллиона долларов, в этом году он пройдет с 18 по 24 сентября.