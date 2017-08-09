Россияне Медведев и Кузнецов сыграют на теннисном турнире в Петербурге

ТАСС, 9 августа. Россияне Даниил Медведев и Андрей Кузнецов выступят на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Медведев занимает 48-ю позицию в рейтинге ATP, Кузнецов - 67-ю.

Всего участие в турнире подтвердил 21 теннисист, среди которых испанец Роберто Баутиста-Агут, занимающий 16-е место в рейтинге, француз Гаэль Монфис (22), итальянец Фабио Фоньини (25), немец Филипп Кольшрайбер (37).

Открытый чемпионат Санкт-Петербурга - мужской международный турнир, ежегодно проходящий осенью на кортах с покрытием "хард" комплекса "Сибур-Арена". Он входит в "серию 250" Мирового тура ATP, где победитель в одиночном разряде получает 250 очков.

Призовой фонд турнира составляет порядка миллиона долларов, в этом году он пройдет с 18 по 24 сентября.