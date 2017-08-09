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Футболист сборной Швеции Ларссон подписал контракт с "Халлом" Слуцкого

Спорт
9 августа, 13:59 UTC+3 ТАСС

Предыдущим клубом шведского полузащитника был английский "Сандерленд"

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Себастьян Ларссон

Себастьян Ларссон

© EPA/KERIM OKTEN

ТАСС, 9 августа. Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон перешел в английский "Халл", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба "Халла".

Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на один сезон.

"У меня были и другие варианты, но решил что это (переход в "Халл") лучшее решение. Не могу дождаться того момента, когда начну играть за новую команду", - сообщил Ларрсон.

Предыдущим клубом шведского футболиста был английский "Сандерленд" (2011-2017), также он выступал за "Арсенал" (2004-2007) и "Бирменгем" (2006-07, 2007-11). В активе игрока 90 матчей за сборную Швеции и шесть голов.

Слуцкий возглавил "Халл" в июне, став первым российским тренером в Англии. Клуб выступает в чемпионшипе, втором по силе дивизионе чемпионата Англии. В первом туре "Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" (1:1). В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Бертон" 12 августа.

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