Футболист сборной Швеции Ларссон подписал контракт с "Халлом" Слуцкого

РССС: сборная РФ на Универсиаде будет бороться за победу даже в отсутствие легкоатлетовСпорт 9 августа, 15:16
Трамп: ядерный арсенал США сейчас мощнее, чем когда-либоМеждународная панорама 9 августа, 15:05
Третий номер сложности присвоен пожару на Таганской площади в МосквеПроисшествия 9 августа, 15:02
Польская комиссия заявила, что нашла следы взрыва на крыле разбившегося Ту-154Международная панорама 9 августа, 14:58
Вход на игры сборной России по баскетболу в Казани будет бесплатнымСпорт 9 августа, 14:47
Автопарк реанимобилей Омска обновится в 2017 году на 90%Сибирь 9 августа, 14:39
Пожару в торговых павильонах в центре Москвы присвоен повышенный номер сложностиПроисшествия 9 августа, 14:34
Программа реновации притормозит ввод ряда объектов в Москве в 2017 годуОбщество 9 августа, 14:26
Призеры ОИ-2016 Спиридонова и Пасека выступят на летней Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 14:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 9 августа. Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон перешел в английский "Халл", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. Об этом сообщает пресс-служба "Халла".
Соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на один сезон.
"У меня были и другие варианты, но решил что это (переход в "Халл") лучшее решение. Не могу дождаться того момента, когда начну играть за новую команду", - сообщил Ларрсон.
Предыдущим клубом шведского футболиста был английский "Сандерленд" (2011-2017), также он выступал за "Арсенал" (2004-2007) и "Бирменгем" (2006-07, 2007-11). В активе игрока 90 матчей за сборную Швеции и шесть голов.
Слуцкий возглавил "Халл" в июне, став первым российским тренером в Англии. Клуб выступает в чемпионшипе, втором по силе дивизионе чемпионата Англии. В первом туре "Халл" сыграл вничью с "Астон Виллой" (1:1). В следующем туре "Халл" на своем поле примет "Бертон" 12 августа.