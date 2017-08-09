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ХК "Давос" победил "Адмирал" в матче Кубка президента Казахстана

Спорт
9 августа, 15:03 UTC+3 ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:0

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ТАСС, 9 августа. Швейцарский хоккейный клуб "Давос" со счетом 4:0 победил владивостокский "Адмирал" в матче Кубка президента Казахстана. Игры предсезонного турнира проходят на домашней площадке астанинского "Барыса".

В составе "Давоса" заброшенными шайбами отметились Марк Визер (11-я минута) и Дарио Симион (11, 25, 37).

После трех проведенных матчей "Давос" с тремя очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Адмирал" занимает последнее, шестое место с двумя очками.

В следующем матче "Давос" 10 августа сыграет с челябинским "Трактором", "Адмирал" днем позже встретится с нижнекамским "Нефтехимиком".

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