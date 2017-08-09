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Тестовые испытания архитектурной подсветки пройдут на стадионе ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Спорт
9 августа, 15:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, августа. /ТАСС

Медиа-фасад, устанавливаемый на перфорированные панели, позволит не только использовать различные цветовые эффекты и режимы освещения, но и воспроизводить тестовые сообщения

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© ТАСС/Синара-Девелопмент

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Строители стадиона "Екатеринбург-Арена", на котором в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в ближайшие несколько недель проведут тестовые испытания архитектурной подсветки и медиа-фасада. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Синара-Девелопмент", генерального подрядчика по проекту реконструкции стадиона.

"В данный момент на "Екатеринбург-Арене" по периметру фасада из 18 тыс. метров кабеля уложена одна треть. Монтируются около шести тысяч светодиодных ламп. В ближайшее время начнутся тестовые включения архитектурной подсветки", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что подсветка исторических стен спортивного объекта подчеркнет выразительный облик здания. "Медиа-фасад, устанавливаемый на перфорированные панели, позволит не только использовать различные цветовые эффекты и режимы освещения, но и воспроизводить тестовые сообщения: счет матча, название спорткомплекса и другое", - отметили в пресс-службе.

Стадион в Екатеринбурге, вместимость которого составит 35 тысяч зрителей, примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральным подрядчиком реконструкции арены является холдинг "Синара-Девелопмент", который входит в группу "Синара".

Матчи чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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