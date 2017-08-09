Минфин США обвинил мексиканского футболиста Маркеса в связях с наркоторговцами

ТАСС, 9 августа. Министерство финансов США наложило санкции на мексиканского футболиста Рафаэля Маркеса из-за подозрений в связях с организацией, занимающейся незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Под подозрение попали 38-летний игрок и еще около 20 мексиканцев. Сообщается, что Маркес имеет давние связи с главарем одной из банд Флоресом Эрнандесом. Футболист действовал в качестве прикрытия для преступника и его организации, а также открывал счета от своего имени. Средства Маркеса в США заморожены, его виза отменена.

Маркес был капитаном сборной Мексики по футболу на четырех чемпионатах мира, он является рекордсменом национальной команды по количеству проведенных матчей. Защитник играл за такие клубы, как "Барселона", "Монако", "Нью-Йорк Ред Буллз". В составе "Барселоны" он четыре раза становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок страны и дважды побеждал в Лиге чемпионов. С 2016 года Маркес играет за мексиканский "Атлас".