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Свидлер сыграл вничью с Карлсеном в седьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Спорт
10 августа, 2:31 UTC+3 ТАСС

Сергей Карякин поделил очки с французом Максимом Вашье-Лагравом

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ТАСС, 10 августа. Российский гроссмейстер Петр Свидлер белыми фигурами сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), третьего этапа Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Сергей Карякин и француз Максим Вашье-Лаграв также поделили очки. Ян Непомнящий уступил Вишванатану Ананду из Индии. Левон Аронян (Армения) обыграл Хикару Накамуру (США). Вничью сыграли Фабиано Каруана (США) и Уэсли Со (США).

Турнирное положение после семи туров: Вашье-Лаграв, Ананд, Аронян - по 4,5 очка, Карлсен - 4, Каруана, Карякин - по 3,5, Свидлер - 3, Непомнящий, Накамура, Со - по 2,5.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.

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