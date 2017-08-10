Свидлер сыграл вничью с Карлсеном в седьмом туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

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ТАСС, 10 августа. Российский гроссмейстер Петр Свидлер белыми фигурами сыграл вничью с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в седьмом туре Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тысяч), третьего этапа Гран-тура. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.
Сергей Карякин и француз Максим Вашье-Лаграв также поделили очки. Ян Непомнящий уступил Вишванатану Ананду из Индии. Левон Аронян (Армения) обыграл Хикару Накамуру (США). Вничью сыграли Фабиано Каруана (США) и Уэсли Со (США).
Турнирное положение после семи туров: Вашье-Лаграв, Ананд, Аронян - по 4,5 очка, Карлсен - 4, Каруана, Карякин - по 3,5, Свидлер - 3, Непомнящий, Накамура, Со - по 2,5.
На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.