Турнир по боксу "Шелковый путь" создан российскими и китайскими спортивными функционерами

МОСКВА, 10 августа /ТАСС/. Боксерский профессиональный турнир "Шелковый путь" создан в 2017 году российскими и китайскими спортивными функционерами под патронажем Международной боксерской федерации (IBF) и стартует в октябре. Об этом ТАСС сообщил один из организаторов соревнований, глава организации Eurasian Boxing Parliament (EPB) Михаил Денисов.

"Старт турнира пройдет в Макао 27 октября. В соревнованиях будут принимать участие боксеры из России, Китая, Таиланда и Филиппин. Мужчины будут соревноваться в шести весовых категориях, женщины - в двух", - сказал Денисов, отметив, что турнир создан российскими и китайскими спортивными функционерами под патронажем IBF.

Победители турнира попадут в топ-15 мирового рейтинга IBF, также будут разыграны несколько поясов EPB. Также боксеры-победители соревнований станут официальными претендентами на титул чемпиона мира IBF.

Второй этап турнира пройдет в ноябре в России, на его проведение претендуют Москва, Грозный, Магас, Екатеринбург и Челябинск.

Первый финал соревнований состоится 20 или 21 января 2018 года в Санкт-Петербурге и будет посвящен годовщине снятия блокады Ленинграда. Второй финал пройдет 20 февраля в Макао.

Как сообщил Денисов, фиксированные гонорары боксеров составят порядка 10 тысяч долларов за бой. Также турниром будут предусмотрены бонусы за лучшее выступление. Поединки будут проходить по десятираундовой системе.