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Российский футболист Панюков перешел из "Атлантаса" в "Зенит"

Спорт
10 августа, 14:51 UTC+3 ТАСС

Детали сделки не разглашаются

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Андрей Панюков

Андрей Панюков

© ТАСС/Виталий Тимкив, архив

ТАСС, 10 августа. Российский нападающий Андрей Панюков перешел из литовского "Атлантаса" в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщается на официальной странице "Атлантаса" в Facebook.

Отмечается, что "Атлантас" и "Зенит" долго не могли согласовать сумму трансфера 22-летнего форварда, но в итоге пришли к компромиссу. Другие детали сделки не разглашаются.

Панюков выступал за "Атлантас" с 2015 по 2017 год. В 38 матчах за команду он забил 31 гол. В Европе он также играл за франзузский "Аяччо" и вторую команду португальской "Браги". Панюков выступал в составе российских клубов "Динамо", "Химки", "Спартак-Нальчик" и "Балтика".

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