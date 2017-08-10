Российский футболист Панюков перешел из "Атлантаса" в "Зенит"

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ТАСС, 10 августа. Российский нападающий Андрей Панюков перешел из литовского "Атлантаса" в санкт-петербургский "Зенит". Об этом сообщается на официальной странице "Атлантаса" в Facebook.
Отмечается, что "Атлантас" и "Зенит" долго не могли согласовать сумму трансфера 22-летнего форварда, но в итоге пришли к компромиссу. Другие детали сделки не разглашаются.
Панюков выступал за "Атлантас" с 2015 по 2017 год. В 38 матчах за команду он забил 31 гол. В Европе он также играл за франзузский "Аяччо" и вторую команду португальской "Браги". Панюков выступал в составе российских клубов "Динамо", "Химки", "Спартак-Нальчик" и "Балтика".