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Три журналиста на два часа вернули Россию на чемпионат мира по легкой атлетике

Спорт
10 августа, 15:52 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Они приняли участие в традиционном медиазабеге на дистанции 800 м под российским флагом

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Журналисты Андрей Симоненко, Альберт Стародубцев и Владимир Иванов (слева направо)

Журналисты Андрей Симоненко, Альберт Стародубцев и Владимир Иванов (слева направо)

© Альберт Стародубцев

ЛОНДОН, 10 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Традиционный для всех крупных легкоатлетических соревнований забег журналистов на дистанции 800 метров, который в этот раз прошел на Олимпийском стадионе Лондона, на два часа сделал представителей России полноправными участниками чемпионата мира. Во время представления участников забегов на табло трижды загоралась надпись "RUS", а не "АNA", под которой выступают здесь российские спортсмены, получившие на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) нейтральный статус.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) незадолго до начала соревнований разработала специальный кодекс поведения нейтральных спортсменов и их представителей на этих соревнованиях. Согласно этому документу, спортсменам и сопровождающим их лицам во время чемпионата запрещено показывать национальные цвета, флаг, название своей страны на любом языке, национальную эмблему или другой национальный символ, нарушители этих требований понесут наказание. Из представителей ВФЛА на чемпионате мира по решению IAAF может присутствовать только начальник отдела спортивных программ Елена Орлова, которая представляет интересы всех российских спортсменов на главном старте года.

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Еще перед началом ЧМ-2017 один из сотрудников пресс-службы IAAF сообщил ТАСС, что на российских журналистов не распространяется технический регламент, написанный IAAF специально для нейтральных спортсменов и сопровождающих их лиц. На аккредитационных картах российских репортеров написано название их страны и нарисован российский флаг. Журналистам из России в течение всего чемпионата не возбраняется появляться в одежде с российской символикой не только на трибуне для прессы, но и в зоне общения со спортсменами и в зале для пресс- конференций. Однако заявить о присутствии представителей России на этом чемпионате мира удалось только на седьмой день, когда был дан старт серии медиазабегов, в которых приняли участие три журналиста, представляющие ТАСС, газету "Спорт-Экспресс" и "Р-спорт".

Соревнования журналистов продолжались в течение двух часов. Победители каждого из 17 забегов получили призы от IAAF.

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.

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