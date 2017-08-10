Бой Кудряшова и Дортикоса во Всемирной суперсерии бокса пройдет 23 сентября

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ТАСС, 10 августа. Поединок между обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянином Дмитрием Кудряшовым и "регулярным" чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) кубинцем Юниером Дортикосом в рамках Всемирной суперсерии бокса (WBSS) пройдет 23 сентября в Сан-Антонио. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В июле в Монако прошла жеребьевка WBSS, по итогам которой своих соперников узнали Кудряшов и другой российский боксер Мурат Гассиев. Бой Кудряшова и Дортикоса пройдет в рамках 1/4 финала турнира, титул кубинца будет стоять на кону поединка.
Кудряшов является обладателем серебряного пояса Всемирного боксерского совета (WBC) и обязательным претендентом на титул чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В его послужном списке 21 победа (21 нокаутом), одно поражение, Дортикоса - 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.
Всемирная суперсерия бокса - ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартует в сентябре этого года, когда состоятся четвертьфинальные бои. Затем в январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.
CONFIRMED: It's Hammer Time! #DorticosKudryashov— WBSuperSeries (@WBSuperSeries) 10 августа 2017 г.
23 Sept
San Antonio, Texas
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#AliTrophy #WBAbelt pic.twitter.com/eErrXcqqHQ