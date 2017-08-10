Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн

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ТАСС, 10 августа. Нападающий футбольного клуба "Монако" Килиан Мбаппе стал игроком французского "Пари Сен-Жермен", который заплатит за игрока €160 млн. Об этом сообщает испанская газета Marca.
По информации источника, клубы уже согласовали трансфер 18-летнего француза. Официально о сделке будет объявлено после проверки документов юристами обеих сторон. Отмечается, что на игрока также претендовали мадридский "Реал" и лондонский "Арсенал".
После официального подтверждения трансфера футболист станет самым дорогим игроком в истории после бразильского нападающего Неймара, который перешел в ПСЖ из "Барселоны" за €222 млн.
В прошедшем сезоне Мбаппе в составе "Монако" стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов. В 44 матчах минувшего сезона он забил 26 мячей и сделал 14 результативных передач.