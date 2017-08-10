Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Игрок клуба НБА "Сакраменто" Рэндольф был арестован за хранение наркотиков

Спорт
10 августа, 18:39 UTC+3 ТАСС

Позднее баскетболист был освобожден под залог

Поделиться
Материал из 1 страницы
Зак Рэндольф

Зак Рэндольф

© AP Photo/Brandon Dill,File

ТАСС, 10 августа. Тяжелый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто" Зак Рэндольф был арестован в Лос-Анджелесе за хранение марихуаны. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации издания, арест 36-летнего баскетболиста произошел в среду вечером, местные жители вызвали полицию в районе Никерсон Гарденс с жалобами на группу людей, которые "употребляют наркотики, слушают громкую музыку и блокируют дорогу". После прибытия на место полицейских трое из участников вечеринки попытались скрыться, но были пойманы сотрудниками службы охраны правопорядка. Одним из убегавших оказался Рэндольф.

Как позже было установлено, баскетболист находился в состоянии интоксикации, при себе у него было обнаружено большое количество марихуаны, из чего был сделан вывод, что он собирался ее распространить, после чего его доставили в участок. Рэндольф был освобожден под залог только на следующий день. Портал не сообщает о том, какое наказание грозит действующему баскетболисту.

Рэндольф играет в НБА с 2001 года, когда он был выбран на драфте новичков клубом "Портленд" в первом раунде под общим 19-м номером. В 2004 году он был признан самым прогрессирующим игроком лиги, также на его счету участие в двух Матчах всех звезд НБА (2010 и 2013). В прошлом сезоне форвард выступал за "Мемфис", сыграв 73 матча и набирая в среднем по 14,1 очка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Удальцов не намерен участвовать в протестных акциях с Навальным
2
СК возбудил дело о жестоком убийстве собаки породы хаски в Подмосковье
3
Marca: футболист "Монако" Мбаппе перешел в ПСЖ за €160 млн
4
Счетная палата выявила за I полугодие нарушений на 1,13 трлн рублей
5
В Смоленске горит швейная фабрика
6
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
7
Исторический минимум: российские банки продолжают снижать ставки по ипотеке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама