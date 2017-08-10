Игрок клуба НБА "Сакраменто" Рэндольф был арестован за хранение наркотиков

ТАСС, 10 августа. Тяжелый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сакраменто" Зак Рэндольф был арестован в Лос-Анджелесе за хранение марихуаны. Об этом сообщает портал TMZ.

По информации издания, арест 36-летнего баскетболиста произошел в среду вечером, местные жители вызвали полицию в районе Никерсон Гарденс с жалобами на группу людей, которые "употребляют наркотики, слушают громкую музыку и блокируют дорогу". После прибытия на место полицейских трое из участников вечеринки попытались скрыться, но были пойманы сотрудниками службы охраны правопорядка. Одним из убегавших оказался Рэндольф.

Как позже было установлено, баскетболист находился в состоянии интоксикации, при себе у него было обнаружено большое количество марихуаны, из чего был сделан вывод, что он собирался ее распространить, после чего его доставили в участок. Рэндольф был освобожден под залог только на следующий день. Портал не сообщает о том, какое наказание грозит действующему баскетболисту.

Рэндольф играет в НБА с 2001 года, когда он был выбран на драфте новичков клубом "Портленд" в первом раунде под общим 19-м номером. В 2004 году он был признан самым прогрессирующим игроком лиги, также на его счету участие в двух Матчах всех звезд НБА (2010 и 2013). В прошлом сезоне форвард выступал за "Мемфис", сыграв 73 матча и набирая в среднем по 14,1 очка.