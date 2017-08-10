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Казахстанская биатлонистка Пантова будет выступать за Россию

Спорт
10 августа, 18:54 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Пантова, которой в июле исполнилось 18 лет, в прошлом году победила в гонке преследования на юниорском чемпионате мира

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© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 10 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Казахстанская биатлонистка Арина Пантова с нового сезона будет представлять Россию и выступать за Тюменскую область. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Союза биатлонистов Казахстана Манас Уссенов.

Пантова, которой в июле исполнилось 18 лет, в прошлом году победила в гонке преследования на юниорском чемпионате мира. На зимних юношеских Олимпийских играх 2016 года спортсменка стала бронзовым призером в спринте.

"В Союз биатлонистов Казахстана пришло письмо от Тюменской области, в котором изложена просьба дать разрешение на ее переход. Сегодня я общался с президентом Союза биатлонистов Казахстана (Ермеком Кизатовым - прим. ТАСС), он не против, так что проблем возникнуть не должно", - сказал Уссенов.

Переезд спортсменки связан с тем, что ее отец, участник четырех чемпионатов мира, многократный победитель и призер Азиатских игр Дмитрий Пантов, продолжит работу в команде Тюменской области. С 2002 года он являлся старшим тренером сборной Казахстана по биатлону.

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