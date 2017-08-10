Брюсов: Дагестан имеет все шансы на проведение чемпионата Европы по борьбе 2018 года

МАХАЧКАЛА, 10 августа. /ТАСС/. Республика Дагестан имеет все шансы получить право на проведение чемпионата Европы по борьбе в следующем году, считает зампредседателя попечительского совета Федерации спортивной борьбы России, вице-президент Европейского отделения Объединенного мира борьбы (UWW-Europe) Георгий Брюсов. Об этом он заявил в четверг на встрече с председателем правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым в Махачкале.

"Георгий Брюсов констатировал, что Дагестан имеет все шансы для проведения престижных состязаний европейского уровня", - сообщили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Могу со всей ответственностью заявить, что Дагестан с полным правом претендует на проведение этого крупнейшего турнира (чемпионата Европы по борьбе - прим. ТАСС). Дагестан - одна из самых спортивных республик, здесь около 42 тыс. молодых людей занимаются борьбой. Это самый высокий показатель по стране. Очень часто сюда приезжают команды со всего мира", - приводит пресс-служба слова Брюсова.

По его словам, видно, что много спортивных объектов открывается или готовится к открытию в Каспийске и Махачкале. Вице-президент UWW-Europe также отметил, что усилия, которые предпринимаются руководством республики при поддержке Минспорта РФ, дают свои плоды.

"Мы будем работать над тем, чтобы получить право проведения в 2018 году чемпионата Европы по борьбе именно в Дагестане. В ближайшее время инспекционный отчет будет направлен в Объединенный мир борьбы", - добавил Брюсов.

"Будут созданы максимально комфортные условия"

Гамидов отметил поддержку Брюсова при проведении в республике значимых спортивных мероприятий и спортивных сооружений.

"И сегодняшний ваш приезд в качестве представителя международной федерации борьбы, чтобы проверить наличие условий для проведения чемпионата Европы в 2018 году, говорит о многом. Со своей стороны, мы готовы сделать для этого все необходимое. Могу вас заверить, что и руководство республики, и народ Дагестана заинтересованы в том, чтобы чемпионат прошел в нашем регионе. В первую очередь, это будет проявлением уважения к борцам и всему борцовскому сообществу, добившемуся больших успехов", - сказал Гамидов.

"Хочется, чтобы международная федерация борьбы приняла окончательное решение о проведении чемпионата у нас в республике. Мы создадим максимально комфортные условия для этого", - добавил премьер-министр республики.

Как сообщал ТАСС ранее, глава Объединенного мира борьбы серб Ненад Лалович заявил, что не опасается за безопасность проведения чемпионата Европы по спортивной борьбе 2018 года в Махачкале в случае победы заявки столицы Дагестана.

"Что касается проблем безопасности, у нас их никогда не существовало. Мы знаем, что если Махачкала примет этот турнир, то им будет жить весь город", - рассказал ТАСС Лалович в марте этого года.

Он подчеркнул, что все необходимые проверки работы служб безопасности будут проведены. "При этом, конечно, мы проведем все необходимые проверки, но опасений быть не должно. Футболисты там не проводят международные матчи? Но мы - борцы, мы - не футболисты", - сказал глава Объединенного мира борьбы.