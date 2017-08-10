Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.08:
$ 59.93
€ 70.27
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ходок Кривов будет лишен золота Универсиады-2011 после дисквалификации за допинг

Спорт
10 августа, 22:24 UTC+3 ТАСС

Российский легкоатлет был дисквалифицирован на три года

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 10 августа. Российский легкоатлет Андрей Кривов будет лишен золотой медали Универсиады 2011 года в спортивной ходьбе после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Inside the games.

В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Кривова и другой российской легкоатлетки Натальи Евдокимовой. Кривов был дисквалифицирован на три года на основании "абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте" с 12 апреля 2016 года, аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные в период с 20 мая 2011 года по 6 июля 2013 года.

По информации портала, орган за контролем по соблюдению антидопинговых правил в легкой атлетике при Международной ассоциации легкоатлетических федераций согласился с решением CAS в отношении спортсменов, поэтому Кривов будет лишен золота Универсиады, завоеванного в китайском Шэньчжэне.

31-летний Кривов является двукратным победителем Универсиад в спортивной ходьбе на 20 км. 18 августа 2011 года он завоевал золотую медаль на Универсиаде в Шэньчжэне, а вторая золотая медаль была завоевана Кривовым 9 июля 2013 года в Казани - уже после срока аннулирования результатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Игроки "Спартака" Квинси Промес и Марио Пашалич (слева направо)
16
"Спартак" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России по футболу
14
Олимпийская сборная России по хоккею выиграла предсезонный турнир в Сочи
16
"Реал" победил "Манчестер Юнайтед" и второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за болезни ребенка
2
NYT: эксперты назвали три условия для нанесения США превентивного удара по КНДР
3
Застрявший в устье реки в Хабаровском крае гренландский кит спасен
4
Прокуратура обязала "Аэрофлот" суммировать багаж летящих вместе пассажиров
5
В вузах Петербурга зафиксирован самый высокий в РФ проходной балл ЕГЭ
6
Последний месяц лета: чего ждать от погоды россиянам в ближайшие дни
7
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета и норм международного права
Темы дня
Новости партнеров
Реклама