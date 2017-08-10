Ходок Кривов будет лишен золота Универсиады-2011 после дисквалификации за допинг

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ТАСС, 10 августа. Российский легкоатлет Андрей Кривов будет лишен золотой медали Универсиады 2011 года в спортивной ходьбе после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает портал Inside the games.
В понедельник Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Кривова и другой российской легкоатлетки Натальи Евдокимовой. Кривов был дисквалифицирован на три года на основании "абнормальных показателей гематологического профиля в биологическом паспорте" с 12 апреля 2016 года, аннулированию подлежат результаты спортсмена, показанные в период с 20 мая 2011 года по 6 июля 2013 года.
По информации портала, орган за контролем по соблюдению антидопинговых правил в легкой атлетике при Международной ассоциации легкоатлетических федераций согласился с решением CAS в отношении спортсменов, поэтому Кривов будет лишен золота Универсиады, завоеванного в китайском Шэньчжэне.
31-летний Кривов является двукратным победителем Универсиад в спортивной ходьбе на 20 км. 18 августа 2011 года он завоевал золотую медаль на Универсиаде в Шэньчжэне, а вторая золотая медаль была завоевана Кривовым 9 июля 2013 года в Казани - уже после срока аннулирования результатов.